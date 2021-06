Bắt tạm giam hai nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng

Ông Thắng là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Lê Đức Vinh nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Núi Chín khúc bị băm nát bởi các dự án sai phạm Ảnh: Phan Lê

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Viện KSND tỉnh thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Vinh, Thắng và ông Điệp.





Trước đó, ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30.3.