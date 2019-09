Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi uống sữa tại điểm giữ trẻ tư thục

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ