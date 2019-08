Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Người đưa đón trẻ đã mời luật sư

Công việc của người đưa đón trẻ đến trường là đón học sinh từ phụ huynh rồi dẫn các cháu lên xe đến trường, hướng dẫn các cháu vào trường học. Việc chủ xe thuê bà Quy làm vốn không có hợp đồng. Ngày 6.8 mới là ngày làm việc thứ hai của bà Quy thì xảy ra vụ việc cháu L.H.L được phát hiện tử vong trên xe ô tô đưa đón.

Bà Quy đã đề nghị Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự cử luật sư tư vấn và tham gia các giai đoạn tố tụng tại cơ quan điều tra, đồng thời bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình tại các cơ quan tố tụng.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Thanh Sơn cho biết đã cử luật sư tham gia hỗ trợ bà Quy làm việc với cơ quan công an, vì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã có giấy triệu tập bà Quy đến làm việc.

Đồng thời, theo ông Sơn, Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự đã tiếp nhận các thông tin về vụ việc cháu bé trường Gateway tử vong, với nhiều điểm đáng lưu tâm từ các thông tin bà Quy cung cấp.

Trước đó, cháu L.H.L (6 tuổi, ở quận Cầu Giấy, là học sinh lớp 1, lớp Tokyo của trường Gateway) được phát hiện đã tử vong trên xe ô tô đưa đón. Thi thể cháu bé được chuyển đến Bệnh viện E để thực hiện pháp y trước khi đưa về quê ở Thanh Hóa an táng.

Theo thông tin từ quận Cầu Giấy, sau khi phát hiện cháu L.H.L nằm ngửa dưới sàn, phía sau ghế lái, cháu đã được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Qua trao đổi với bác sĩ Bệnh viện E, cháu vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, không có phản ứng ánh sáng, mạch không, huyết áp không.

Ông Trần Văn Hóa , Phó trưởng Công an quận, quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, xác nhận cháu L.H.L đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong rạng sáng 7.8.