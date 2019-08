Học sinh tử vong trên xe đưa đón: Vì sao áo nạn nhân khác màu?

Tại cuộc họp báo, bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng HĐND - UBND Q.Cầu Giấy, cho biết sau khi nhận được tin cháu L. chết trên ô tô BS 29B-069.56 (xe đưa đón HS của Trường Gateway), Công an Q.Cầu Giấy đã xuống hiện trường và vào Bệnh viện (BV) E để điều tra vụ việc. Ông Trần Văn Hóa , Phó trưởng công an quận, quyền Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy, xác nhận cháu L. tử vong trước khi đến BV và cho biết: Sau khi xe đến trường sáng 6.8, cô phụ trách tên Q. đưa HS xuống xe rồi đóng cửa xe mà không kiểm tra, cũng không đếm số HS được đón. Tài xế sau đó cũng lái xe về bãi của ký túc xá Học viện Báo chí - Tuyên truyền (đường Nguyễn Phong Sắc, Q.Cầu Giấy) và gửi tại đây. Trong sáng 6.8, cô giáo chủ nhiệm thấy vắng cháu L. đã nhập thông tin vào phần mềm quản trị, nhưng nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh để tìm hiểu vì sao cháu L. vắng mặt.

Công an Q.Cầu Giấy dẫn thông tin từ BV E cho biết: Cháu L. vào viện khi đã tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. BV đã cấp cứu mạch tuần hoàn nhưng sau 30 phút không có kết quả và kết luận cháu L. đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tổ chức khám nghiệm và đến 4 giờ ngày 7.8 đã bàn giao thi thể cháu cho gia đình để đưa về quê tại H.Nga Sơn (Thanh Hóa) tổ chức tang lễ.

Công an Q.Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án “ vô ý làm chết người ” và triệu tập tất cả những người có liên quan để tiếp tục điều tra. Việc làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Ngoài những thông tin sơ bộ trên, buổi họp báo còn rất nhiều câu hỏi chưa được làm rõ. Đáng chú ý, gia đình phản ánh khi đi học cháu mặc áo đỏ, nhưng khi đưa đến BV cháu mặc áo trắng; việc tại phòng y tế của trường (nơi sơ cứu ban đầu) có những tờ giấy dính máu; hay việc trên thân thể cháu có vết thương, chứng tỏ có tác động ngoại lực…? Ngoài ra, còn có thông tin đây không phải lần đầu tiên trường bỏ quên HS trên xe buýt . Trước đó đã có 1 HS khác bị bỏ quên 3 tiếng, rất may không có hậu quả xấu... Tuy nhiên, Công an Q.Cầu Giấy chưa trả lời các câu hỏi này vì vụ án mới bắt đầu điều tra. Về việc giáo viên chủ nhiệm đã nhập thông tin cháu L. vắng mặt vào phần mềm nhưng không được xử lý tiếp theo, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Cầu Giấy, cho biết do phần mềm này mới vận hành, nên “có thể” không có người theo dõi, xử lý!

Ông Phạm Ngọc Anh cũng nhấn mạnh Trường Gateway không phải “trường quốc tế” như đã quảng cáo. “Trong quyết định thành lập chỉ ghi là Trường tiểu học Gateway chứ không có chữ quốc tế nào”, ông Anh nói.