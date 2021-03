Bến Tre nói gì về giá nước ngọt mùa hạn mặn hơn 51.000 đồng/m3 ?

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, tại buổi họp báo “Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - UBND tỉnh - Sở TT-TT Bến Tre chủ trì tổ chức ngày 12.3.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho hay UBND tỉnh Bến Tre đã tính toán kỹ lưỡng trước khi ban hành quyết định cho các doanh nghiệp tăng giá nước không bị nhiễm mặn trong mùa hạn mặn ẢNH: B.B

Tăng giá từ 27.800 - 51.500 đồng/m3 nước ngọt

Theo ông Cảnh, việc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre tiên phong áp dụng giá nước ngọt mùa hạn mặn 51.500 đồng/m3 theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre đã gây ra một số dư luận không tốt bên cạnh đa số bà con đồng tình, ủng hộ. Cụ thể, quyết định của UBND tỉnh Bến Tre cho tăng giá nước ngọt lên từ 3 - 5 lần, các doanh nghiệp có thể tăng giá lên 27.800 - 51.500 đồng/m3 nước ngọt tùy theo độ mặn nước thô cấp vào nhà máy.

“Vào mùa hạn mặn trong các năm trước đã xảy ra rất nhiều bất cập và được UBND tỉnh ghi nhận. Trong đó, đáng kể nhất là nước ngọt do chủ các phương tiện sà lan, xe của tư nhân chở về bán tại các khu vực dân cư, dọc sông… không có gì để đảm bảo chất lượng an toàn và giá nước rất cao (so với giá 51.500 đồng/m3, cụ thể là từ 100.000 - 200.000 đồng/m3 tùy xa, gần). Nghiêm trọng nhất là gây tập trung rất đông người mua nước tại các sà lan, bến đò, xe bồn…", ông Nguyễn Minh Cảnh cho biết.

"Bối cảnh đó không có lợi cho người dân có nhu cầu mua nước ngọt và nghiêm trọng hơn là tìm ẩn rất nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng. Trong khi đó, nếu cho các doanh nghiệp tự cân đối, đầu tư để có nước ngọt cung cấp đến nhà dân sẽ tiết kiệm hơn cho dân. Các rủi ro dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng cũng sẽ giảm thiểu, kiểm soát được tốt hơn nếu không may có người bị mắc bệnh ở ngoài cộng đồng”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết thêm.

Mùa khô hằng năm, tại nhiều bến đò ở Bến Tre tập trung đông người mua nước ngọt không có gì đảm bảo chất lượng từ các sà lan ẢNH: B.B

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Cảnh yêu cầu các nhà máy nước kinh doanh nước sạch trong mùa hạn mặn không đặt nặng vấn đề lợi nhuận và phải hỗ trợ 1 phần chi phí, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Về giải pháp lâu dài để cấp nước ngọt trong mùa hạn mặn cho người dân, ông Cảnh cho hay UBND tỉnh Bến Tre đang tranh thủ mọi nguồn vốn hợp pháp để triển khai các giải pháp công trình và phi công trình theo các Nghị quyết, kế hoạch dài hạn mà Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã ban hành.

Cơ cấu giá nước 51.500 đồng/m3 được tính như thế nào ?

3 mà Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đang áp dụng đối với gần 17.000 khách hàng ở H.Giồng Trôm, ông Hồ Huy Hải, Phó giám đốc Sở 3 nước thô từ các phương tiện sà lan chở từ thượng nguồn về sông Giồng Trôm. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển, bốc hơi khoảng 20%, tương đương khoảng 47.000 m3. Tổng kinh phí mà Công ty Cấp thoát nước đầu tư cho nhiệm vụ này khoảng 7,6 tỉ đồng. Về cơ cấu giá nước 51.500 đồng/mmà Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đang áp dụng đối với gần 17.000 khách hàng ở H.Giồng Trôm, ông Hồ Huy Hải, Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, cho biết theo kế hoạch của công ty được phê duyệt thì trong mùa mặn năm nay, Nhà máy nước Lương Quới sẽ được cấp 238.372 mnước thô từ các phương tiện sà lan chở từ thượng nguồn về sông Giồng Trôm. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển, bốc hơi khoảng 20%, tương đương khoảng 47.000 m. Tổng kinh phí mà Công ty Cấp thoát nước đầu tư cho nhiệm vụ này khoảng 7,6 tỉ đồng.

Ông Hồ Huy Hải, Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, nói về cấu thành giá nước không nhiễm mặn trong hạn mặn ẢNH: B.B

3 nước thô chở bằng sà lan về tới sông Giồng Trôm có giá 32.000 đồng. Thông qua quá trình bom hút vận chuyển vào nhà máy, xử lý một phần bằng 3. Giá thành đó cộng với giá nước thông thường công ty bán khoảng 9.200 - 10.000 đồng/m3 và thuế thì cũng tương đương 51.500 đồng/m3. Nghĩa là công ty cấp thoát nước vẫn giữ quyền lợi như lúc không hạn mặn và "lấy thu bù chi" cho khoảng đầu tư trên. Đó là công ty chưa tính chi phí cho tuyến ống 5 tỉ đồng đã đầu tư để bom chuyền từ sà lan vào nhà máy”, ông Hải nói. “Mỗi mnước thô chở bằng sà lan về tới sông Giồng Trôm có giá 32.000 đồng. Thông qua quá trình bom hút vận chuyển vào nhà máy, xử lý một phần bằng công nghệ RO, bom chuyền hòa mạng đến hộ dân… tính đến đây thì giá thành là hơn 41.000 đồng/m. Giá thành đó cộng với giá nước thông thường công ty bán khoảng 9.200 - 10.000 đồng/mvà thuế thì cũng tương đương 51.500 đồng/m. Nghĩa là công ty cấp thoát nước vẫn giữ quyền lợi như lúc không hạn mặn và "lấy thu bù chi" cho khoảng đầu tư trên. Đó là công ty chưa tính chi phí cho tuyến ống 5 tỉ đồng đã đầu tư để bom chuyền từ sà lan vào nhà máy”, ông Hải nói.

Ông Trần Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, thông tin thêm, từ ngày 5.3, lúc công ty bắt đầu áp dụng giá nước 51.500 đồng/m3 cho gần 17.000 hộ dân ở H.Giồng Trôm thì lượng nước đã giảm từ 7.000 m3/ngày đêm xuống còn 5.800 m3/ngày, tức bà con đã tiết kiệm được giảm khoảng 1.200 m3/ngày.

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các doanh nghiệp cần có hỗ trợ về giá nước ngọt cấp cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong lúc hạn mặn ẢNH: B.B

Trong khi đó, đại diện Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NN-PTNT Bến Tre) cho biết tại 36 nhà máy nước nông thôn mà đơn vị đang sở hữu đều chưa có quyết định tăng giá. Nhưng tại 5 điểm cấp nước ngọt lọc từ hệ thống RO tại 5/36 nhà máy đã tăng giá từ khoảng 9.000 đồng/m3 lên 27.800 đồng/m3 và người dân tự đến nhà máy vận chuyển về nhà.

Theo Sở Tài chính Bến Tre, hiện nay một số nhà máy nước tư nhân khu vực H.Châu Thành đã phải cấp nước có độ mặn vượt ngưỡng cho dân nhưng do các doanh nghiệp này chưa đảm bảo đủ các yếu tố để cấp nước không bị nhiễm mặn nên chưa được tăng giá.