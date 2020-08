Bệnh nhân Covid-19 thứ 517 khỏi bệnh, xuất viện: 'Tôi nghĩ mình như tội đồ!'

BN 589 hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc của các y, bác sĩ và cảm ơn sự chăm sóc của các nhân viên y tế khi BN nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 2.8, Bộ Y tế công bố nam BN 589 (ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) nhiễm Covid-19.

Điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho thấy ngày 18.7, BN 589 đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Từ ngày 20 - 21.7, BN 589 đi tham quan tại TP.Hội An (Quảng Nam). Trưa 22.7, BN 589 dự tiệc cưới tại Nhà hàng For You Palace (TP.Đà Nẵng). Ngày 23 và 24.7, BN 589 di chuyển đến TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Ngày 25.7, BN trở về TP.HCM trên chuyến bay VN119, số ghế 16D. Ngày 26.7, BN ở nhà.