Bệnh viện Gia An 115 liên quan gì tới Bệnh viện Nhân dân 115 ?

Ngày 21.5, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn đối tác công - tư (PPP - Public Private Partnership) trong y tế. Tại phần thảo luận, ông Hà Anh Đức, Phó chánh văn phòng Bộ Y tế, đề nghị làm rõ hình thức hợp tác của Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 liên quan đến BV Gia An 115.

Trên website của BV Gia An 115 giới thiệu: "BV Gia An 115 là mô hình hợp tác PPP đầu tiên giữa BV Nhân dân 115 và Tập đoàn Hoa Lâm, được UBND TP phê duyệt. Với mô hình hợp tác này, Tập đoàn Hoa Lâm và BV Nhân dân 115 sẽ trở thành đối tác lâu dài của nhau trong lĩnh vực y tế, đảm bảo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho BV Gia An 115 đồng thời giúp giảm quá tải cho BV Nhân dân 115…".

Tuy nhiên, trả lời đề nghị của ông Đức, ông Trương Vĩnh Long, Tổng giám đốc BV Gia An 115, cho biết đây là dự án hợp tác kinh doanh chứ không phải là dự án đầu tư nên không có vốn góp, BV Nhân dân 115 không có cổ phần tại BV Gia An 115. BV Nhân dân 115 không góp bất kỳ tài sản, đất đai và chia sẻ lợi nhuận.

Về nhân sự, người của BV Nhân dân 115 sang BV Gia An 115 công tác thì sẽ được BV Gia An 115 chi trả theo mức chuyên gia. Với người bệnh, nếu có nhu cầu chuyển từ BV Nhân dân 115 qua BV Gia An 115 điều trị thì BV Gia An 115 sẽ chi trả 20% doanh thu chi phí giường bệnh cho BV Nhân dân 115. Khi BV Gia An 115 hoạt động có lợi nhuận thì BV Nhân dân 115 được chi trả 15% lợi nhuận sau thuế.

Ông Đức hỏi về vấn đề BV Gia An 115 sử dụng thương hiệu BV Nhân dân 115 thì ông Long trả lời: BV Gia An 115 không sử dụng tên của BV Nhân dân 115 . Đây chỉ là tên riêng của BV Gia An 115 (cả hội trường cười ồ). Nếu BV Gia An 115 lấy tên BV Nhân dân 115 cơ sở 2 thì lúc này mới tính đến thương hiệu.

Theo ông Đức, thực tế khi BV Gia An 115 marketing ra ngoài là có chuyên gia của BV Nhân dân 115 thì người ta hiểu có đội ngũ chuyên gia BV Nhân dân 115 tham gia vào BV Gia An 115. Từ thực tế này, sắp tới các cơ quan chức năng cần định vị giá trị thương hiệu trong trường hợp đưa vào hợp tác, vì thương hiệu là vốn vô hình.

Đồng quan điểm, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc BV Phụ sản Từ Dũ , nhìn nhận giá trị tên thương hiệu là rất lớn. Thương hiệu BV công được xây dựng hàng chục, hàng trăm năm, là cả một quá trình. Do vậy, khi ký hợp đồng hợp tác thì phải hết sức bảo vệ được thương hiệu BV công và xem đây là trách nhiệm của các lãnh đạo. Nếu hợp tác được thì phải tách thành thương hiệu riêng, đừng gắn thương hiệu mới và cơ sở cũ, đừng để ảnh hưởng đối với tiền nhân đi trước.