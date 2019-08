Bị can 17 tuổi tử vong sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào đêm 4.7, rạng sáng 5.7, người nhà bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi, ngụ tổ 43, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xông vào Bệnh viện Đà Nẵng làm náo loạn khi Hiền bị biến chứng đái tháo đường nguy kịch đang được điều trị tại đây...

Những người này đã xông vào khu vực Hồi sức tích cực Chống độc, liên tục đòi bác sĩ điều trị cho xem bệnh án. Tình trạng này gây náo loạn, ảnh hưởng nhiều bệnh nhân khác đang điều trị.

Tại thời điểm bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cũng cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hiền từ Bệnh viện Q.Liên Chiểu trong tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn.

Các y, bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân, hơn 1 giờ sau bệnh nhân mới có tim trở lại và tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực…

Bị can biến chứng nguy kịch

Sau khi xảy ra vụ việc người nhà nạn nhân gây náo loạn ở khu vực Hồi sức tích cực Chống độc, Công an TP.Đà Nẵng đã cung cấp 4 xét nghiệm giải mã bệnh lý của anh Hiền.

Theo đó, Hiền được Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán đái tháo đường cấp, biến chứng thuộc hội chứng toan ceton ở bệnh nhân đái tháo đường type 1. Cơ sở chẩn đoán bệnh lý của Hiền dựa trên 4 kết quả xét nghiệm: đường máu quá cao 70.76mg/lít (gấp gần 10 lần bình thường), đường nước tiểu quá ngưỡng đào thải của thận, pH máu biến loạn âm, kết quả toan ceton dương tính.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Đà Nẵng cho biết kiểm tra bên ngoài thân thể bị can Hiền không có sang chấn (không có ngoại lực tác động), kết quả X-quang cho thấy tim, phổi, bụng không tổn thương, đầu không chảy máu.

Cũng theo đại tá Dũng, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã kiểm tra nơi giam giữ và các cơ sở thực hiện đúng quy định, trong quá trình tạm giam cũng được đối xử bình đẳng.

Công an Đà Nẵng nói về vụ bị can biến chứng nguy kịch khi bị tạm giam

Bị can Trần Văn Hiền bị Công an Q.Liên Chiểu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích, nhưng bỏ trốn. Công an Q.Liên Chiểu phát lệnh truy nã Hiền, Hiền không rời khỏi địa phương mà chọn một phòng chung cư ngay tại P.Hòa Hiệp Nam để trốn.

Ngày 25.3, Công an P.Hòa Hiệp Nam đã phát hiện và bắt Hiền về quy án.

Đến nay, vụ án đã được Công an Q.Liên Chiểu kết thúc điều tra, Viện KSND đồng cấp chuyển hồ sơ đề nghị truy tố, trong khi chờ TAND Q.Liên Chiểu xét xử, Hiền bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Bị can có gia cảnh khó khăn

Khoảng 10 giờ cùng ngày (25.8), gia đình của Trần Văn Hiền đã đưa thi thể Hiền rời bệnh viện, về nhà ở P.Hòa Hiệp Nam để lo hậu sự.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay sau khi bị can Trần Văn Hiền tử vong, người nhà cũng đã được Công an TP.Đà Nẵng và phía Bệnh viện Đà Nẵng (đóng trên địa bàn Q.Hải Châu) giải đáp các khúc mắc, nên không còn các bức xúc như trước đây.

Theo ông Lê Duy Du, Bí thư Đảng ủy P.Hòa Hiệp Nam, gia đình bị can Hiền là hộ giải tỏa thuộc diện tương đối khó khăn của địa phương, do đông nhân khẩu nên hiện vẫn đang giải quyết bố trí tái định cư, cha mẹ bị can này đã được bố trí đất tái định cư nhưng chưa có tiền xây nhà, tạm thời vẫn ở nhà thuê.

Do hoàn cảnh ngặt nghèo, nên chủ nhà thuê vẫn tạo điều kiện để gia đình tổ chức tang lễ cho Hiền. Từ khi Trần Văn Hiền nằm viện, địa phương cũng hỗ trợ kinh phí, đến khi bị can tử vong cũng đã chia sẻ, động viên để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn...