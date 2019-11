Bị can từng bị 'tố' dâm ô, vì sao không chuyển công an xử lý?

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh, thông tin chiều 15.11, Công an P.13, Q.Bình Thạnh tiếp nhận đơn trình báo, tố cáo của bà L.T.K.L (quê Nghệ An) về việc cán bộ tên Dũng tại TTHTXH nhiều lần dâm ô bé K.A (14 tuổi - con gái bà L.) ngay tại TT. Trước đó, bà L. và cháu K.A được PV Báo Thanh Niên dẫn đến cơ quan công an để trình báo, tố cáo vụ việc. Ngay khi tiếp nhận, Công an Q.Bình Thạnh đã xác minh thêm hai bé là nạn nhân, người chứng kiến cảnh ông Dũng dâm ô ngay tại TT. Đến ngày 17.11, Công an Q.Bình Thạnh xác định có 3 bé gái bị ông Dũng dâm ô và đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Dũng. Sáng 18.11, Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông này. Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang mở rộng điều tra , xác định thêm nạn nhân và sớm có kết luận điều tra để vụ án được sớm đưa ra xét xử.