Bị lừa gần 250 triệu đồng vì 'trúng thưởng chuyến du lịch châu Âu'

Để tạo lòng tin, liên tục nhiều ngày sau đó có đến 5 đối tượng khác nhau tự xưng là nhân viên thuế, ngân hàng và trung tâm mua sắm (đơn vị tài trợ giải thưởng) gọi điện đến cho bà C. để hướng dẫn làm thủ tục ; đồng thời không quên đề nghị bà C. thanh toán tiền thuế, tiền hóa đơn tượng trưng để mua một số sản phẩm của trung tâm mua sắm trước khi trao giải chính thức.

Nghe theo lời của các đối tượng, bà C. lần lượt thanh toán tổng cộng 12 lần với số tiền hơn 247 triệu đồng. Đến ngày 22.8, bà C. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.