Bị lừa tiền tỉ vì nghe dụ dỗ góp tiền mua tàu đánh cá ở Mỹ

Chiều 20,11, đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Thị Phượng (39 tuổi) cùng hai đồng phạm là Trần Văn Chấn (46 tuổi, chồng Phượng) và con trai là Trần Văn Phước (18 tuổi, cùng trú tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.