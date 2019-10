Huy động vốn trả lãi suất cao, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Sáng 22.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Như Ý (34 tuổi, ngụ TP.Huế) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan công an, từ tháng 7.2019, Công an TP.Huế và các cơ quan chức năng nhận nhiều đơn của của người dân trên địa bàn TP.Huế tố cáo bà Trần Thị Như Ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo đó, từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2019, với hình thức huy động vốn để kinh doanh trả lãi suất cao , bà Ý đã vay mượn của nhiều người ở địa bàn Thừa Thiên - Huế với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng. Khi không có khả năng chi trả, bà Ý bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra thông báo truy tìm bà Trần Thị Như Ý, và đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; công an các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện bà Trần Thị Như Ý, thì thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau đó, bà Trần Thị Như Ý đã trở về trình diện cơ quan công an, nhưng cho biết không còn khả năng trả nợ. Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.