Bị phát tán clip nhạy cảm: Camera nhà riêng có dễ bị 'hack'?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Thị Minh Châu l ợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 trái quy định thu lợi bất chính.