Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận được tin nhắn 'rao bán bằng cấp'

Chiều 3.12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX diễn ra phiên chất vấn. Sau khi đại tá Vũ Hồng Văn , Giám đốc Công an tỉnh, trả lời xong câu hỏi của đại biểu về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nêu thêm vài vấn đề mất an ninh cần xử lý.