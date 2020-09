Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược: Hậu quả chết người, xử lý loay hoay

“Điệp khúc” chờ điều tra Theo số liệu thống kê của Sở Y tế TP.HCM, từ năm 2015 đến nay đã phát hiện được 10 CCHN y giả, 18 bằng cấp chuyên môn dược giả, 42 giấy tờ xác nhận thực hành giả. Sở Y tế chuyển qua công an đề nghị điều tra nhưng đến nay không nhận được thông tin xử lý ra sao. “Sở Y tế mong nhận được thông tin xử lý từ ngành công an”, bác sĩ Mai nói. Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đối với trường hợp bác sĩ Đinh Viết Hưng, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vẫn đang làm rõ vụ sử dụng CCHN phẫu thuật giả và phẫu thuật đặt túi ngực cho bệnh nhân dẫn đến tử vong. Trong khi đó, có nguồn tin lại cho rằng vụ việc đã bàn giao cho Công an Q.10 và cơ quan này đang thụ lý điều tra. Về 2 trường hợp sử dụng bằng cấp ngành y giả Đồng Nai phát hiện nêu trên, trao đổi với PV Thanh Niên, TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đã chuyển vụ việc qua Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nhưng đến nay chưa có kết quả. Trả lời về hai trường hợp này, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay sau khi tiếp nhận hồ sơ 2 vụ việc mà Sở Y tế Đồng Nai chuyển sang, qua kiểm tra nhận thấy bà Trần Xuân Ngọc có hộ khẩu ở TP.HCM nên đã chuyển Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Đối với hồ sơ của bà Đinh Kim Loan (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), PA03 cũng đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Biên Hòa xử lý, hiện chưa có kết quả.