Bí thư và chủ tịch xã bị cảnh cáo vì để xảy ra lấn chiếm đất rừng

Thông tin trên được ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho Thanh Niên biết vào ngày 19.1.

Quyết định do ông Võ Văn Phương ký, thi hành kỷ luật đối với ông Từ Văn Sậu, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp An và ông Trương Quang Tùng, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp An, với hình thức cảnh cáo