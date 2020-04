Bình Định: Cảnh giác với người về từ ổ dịch Covid-19 tại BV Bạch Mai, quán bar Buddha

Không phục vụ cho khách ăn, uống tại chỗ Ngày 1.4, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn không tổ chức phục vụ cho khách ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi hoặc bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nhà. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn cho nhân viên… Một nhà hàng ở Quy Nhơn (Bình Định) tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: Hoàng Trọng

Đối với các cơ sở chế biến suất ăn cung cấp cho nơi khác, bếp ăn tập thể của các công ty, xí nghiệp nếu hoạt động bình thường thì phải có biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho người ăn, bố trí số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm phù hợp để bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 m giữa 2 người. Thời gian áp dụng các biện pháp này đến hết ngày 15.4.