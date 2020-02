Bình Định sẵn sàng tiếp nhận công dân từ các nước có dịch virus Corona về nước

Ngày 7.2, UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai công tác giám sát, cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo văn bản trên, yêu cầu những người nhập cảnh đến từ (hoặc đi qua) tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải được coi như trường hợp mắc bệnh do virus Corona, cần cách ly ngay tại khu cách ly của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương khi phát hiện trường hợp nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc phải lập tức thông báo, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa họ ngay vào khu cách ly