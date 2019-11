Bình Dương: 'Sốc nặng' cảnh bé trai bị 4 bạn cùng lớp mầm non dẫm đạp

Sáng 18.11, nguồn tin từ UBND TX.Thuận An ( Bình Dương ) cho biết Phòng Giáo dục - Đào tạo TX.Thuận An (Bình Dương) sẽ tiến hành họp xử lý kỷ luật đối với những người liên quan đến thông tin một bé trai 29 tháng tuổi bị bạn dẫm đạp lên người ở trường mầm non

Trước đó, UBND P.An Phú (TX.Thuận An) có nhận được đơn tố cáo của một phụ huynh kèm theo đoạn clip, trong đó có ghi lại cảnh một bé trai bị bạn cùng lớp mầm non dẫm đạp lên người nhiều lần. UBND P.An Phú sau đó đã chuyển vụ việc cho Phòng Giáo dục - Đào tạo TX.Thuận An xác minh.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TX.Thuận An, vụ việc xảy ra vào ngày 13.11 tại trường mầm non D. (P.An Phú).

Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội có thời lượng hơn 2 phút ghi lại cảnh một cháu bé nằm bất động dưới sàn nhà và bị 4 bạn cùng lớp nhảy qua dẫm đạp lên người nhiều lần (trong thời gian khoảng 1 phút).

Sau khi được điện thoại từ gia đình , cô giáo mới phát hiện và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Nhiều cháu khác cũng "tham gia" Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TX.Thuận An cho biết trước khi nằm bất động để các bạn dẫm đạp lên người cháu bé có biểu hiện lên cơn co giật mà nhà trường chưa được gia đình thông báo về tiền sử bệnh của cháu bé.

Sau khi có kết luận của bác sĩ, cháu bé bị chấn thương phần mềm ở đầu (có thể do bị té lúc lên cơn co giật) và rối loạn tiêu hóa.

Cháu bé mới được gia đình gửi vào trường mầm non D. được khoảng 22 ngày thì xảy ra sự việc. Các cô giáo trong lớp học tường trình do đang cho các cháu khác ăn nên đã không để ý và phát hiện ra sự việc.

UBND P.An Phú đã tiến hành lập biên bản sự việc.