Bình Phước: Điều tra lại vụ án buôn lậu hạt điều trị giá hơn 400 tỉ đồng

Chiều 11.11, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án 'buôn lậu' hơn 11.000 tấn hạt điều để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Thái Bình Dương (29 tuổi, ngụ TP.HCM) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình (gọi tắt là Công ty Thái Bình). Mặc dù là công ty cổ phần nhưng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Dương tự thực hiện .

Từ tháng 8.2016 đến 15.1.2018, Công ty Thái Bình mở tổng cộng 70 tờ khai Hải quan nhập khẩu theo loại hình E31 (nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu) tại Hải quan Chơn Thành hơn 11.072 tấn hạt điều chưa bóc vỏ xuất xứ từ các nước châu Phi với tổng trị giá hàng hóa lên đến hơn 440 tỉ đồng. Sau đó, Dương thuê người chế biến một phần nguyên liệu ra điều nhân xuất khẩu để Chi cục Hải quan Chơn Thành không phát hiện hành vi của mình. Số còn lại thì khi được thông quan, trên đường vận chuyển hoặc đã vận chuyển về kho thì Dương đã lén bán cho nhiều người hơn 416 tỉ đồng mà không khai báo với Chi cục Hải quan Chơn Thành, không đăng ký chuyển đổi sử dụng mục đích, kiểm tra an toàn thực phẩm, kê khai nộp thuế nhập khẩu… gây thất thu cho nhà nước gần 21 tỉ đồng.

Tháng 3.2018, Chi cục Hải quan Chơn Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Thái Bình gần 25 tỉ đồng nhưng sau đó Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan xác định hành vi trên có dấu hiệu của tội buôn lậu nên đề nghị cấp dưới hủy bỏ quyết định xử phạt. Ngày 27.7.2018, Cục điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu”, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 20.3.2019, Công an tỉnh Bình Phước đã có quyết định khởi tố bị can đối với Thái Bình Dương về tội “ buôn lậu ”.