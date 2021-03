Bình Phước: Xuyên đêm làm thủ tục cấp căn cước công dân

Trạm cấp căn cước công dân làm việc xuyên đêm

ông an tỉnh Bình Phước t hành lập 24 trạm cấp căn cước công dân lưu động về tận phường, xã, thị trấn để làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho người dân. Do số lượng người dân đến làm thủ tục đông, lực lượng công an đã làm từ sáng đến đêm, thậm chí 2, 3 giờ sáng hôm sau để phục vụ người dân đã đăng ký. Trong những ngày qua, CBình Phước t

Công an TP.Đồng Xoài thực hiện thủ tục lấy vân tay người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại trạm lưu động làm thủ tục cấp thẻ CCCD ở hội trường UBND xã Tân Thành (TP.Đồng Xoài), mặc dù đã 20 giờ ngày 12.3 nhưng số người dân đến làm thủ tục vẫn rất đông. Để kịp thời giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho người dân, Công an TP.Đồng Xoài đã huy động tối đa lực lượng, chia thành các tổ, ca trực làm việc xuyên đêm để làm thủ tục cho người dân.

Người dân đến làm hồ sơ CCCD đều chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Còn tại UBND P.Tân Phú (TP.Đồng Xoài), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) cũng thành lập 1 trạm cấp CCCD lưu động.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng QLHC PC06, cho biết: “Phòng PC06 đang triển khai 2 trạm cấp CCCD tại Trung tâm hành chính công tỉnh và UBND P.Tân Phú. Hằng ngày, mỗi trạm tổ chức làm thủ tục cho khoảng hơn 300 lượt hồ sơ của người dân. Thời gian làm thủ tục xuyên suốt từ 6 giờ sáng hôm nay đến hơn 2 giờ sáng ngày hôm sau".

"Trong thời gian làm thủ tục, các lực lượng thường xuyên nhắc nhở người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, phát số thứ tự cùng việc hẹn giờ làm hồ sơ để tránh quá tải, tạo thuận lợi cho người dân không phải chờ đợi khi đến làm hồ sơ”, trung tá Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm.

Ông Phí Quang Huân (ngụ P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) chia sẻ: "Buổi sáng, hai vợ chồng tôi đến bốc số thứ tự, được hẹn giờ nên tranh thủ về nhà. Đến 11 giờ quay trở lại làm thủ tục rất nhanh, không phải chờ đợi lâu. Các chiến sĩ công an cũng đã hướng dẫn rất nhiệt tình”.

Lực lượng PC 06, Công an tỉnh Bình Phước thực hiện lấy vân tay người dân đến làm hồ sơ CCCD tại P.Tân Phú (TP.Đồng Xoài) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Vân tay bị khô, nứt gặp khó khi làm căn cước công dân

Qua công tác triển khai thực tế, một số khó khăn gặp phải khi tiến hành cấp CCCD cho người dân. Một số người dân làm nghề lao động phổ thông nên vân tay bị khô, nứt, chai sạn, rất khó thu thập; Hệ thống máy cấp CCCD hay bị lỗi hệ thống, việc khắc phục rất lâu do cán bộ chiến sĩ còn chưa có kinh nghiệm và lần đầu thực hiện công tác này. Theo số liệu báo cáo ngày 12.3, toàn tỉnh Bình Phước thực hiện được 8.541 hồ sơ xin cấp CCCD (vượt so với chỉ tiêu 1.341 hồ sơ).

Người dân đến chờ làm thủ tục CCCD tại P.Tân Phú ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với PV.Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. cho biết: “Hiện toàn tỉnh đang triển khai 24 trạm cấp thẻ CCCD cho người dân. Tính đến ngày 12.3, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu thập được 48.218 hồ sơ cấp căn cước công dân; hoàn thiện truyền dữ liệu 17.375 hồ sơ về Cục C06, Bộ Công an”.