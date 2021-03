Bình Thuận: Công an lập biên bản vụ khai thác cát trái phép rồi tự đốt xe

Theo đó, ngày 28.2, tổ công tác của Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bắt quả tang ông Hồ Ngọc Thạch (63 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam) đang khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thôn Lập Phước, xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam. Tại hiện trường, công an ghi nhận có một xe máy đào cát, 2 xe ben đang chở đầy cát chưa ra khỏi hiện trường nên đã yêu cầu dừng khai thác. Trong khi công an đang lập biên bản thì xe múc (xe đào) bị cháy ngay tại hiện trường.