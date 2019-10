Bình Thuận: Vẫn 'bó tay' trước mỏ cát lậu thách thức chính quyền?

Chiều 29.10, trả lời PV Thanh Niên tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, Phó chủ tịch UBND H.Bắc Bình Nguyễn Văn Tâm cho biết qua kiểm tra Công ty TNHH Danh My không có dự án nào được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên địa bàn H.Bắc Bình, cũng không hề có giấy phép khai thác khoáng sản nào trên cả địa bàn tỉnh Bình Thuận. Do đó, việc thực hiện thanh tra toàn diện công ty này theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ là kiểm tra hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , nhưng công ty lại không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Quyết định thanh tra toàn diện Công ty TNHH Danh My (số 2069, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ký ngày 16.8) yêu cầu thanh tra trong vòng 45 ngày phải báo cáo. Tuy vậy, vụ cát lậu này, cho đến nay dù đã gần 70 ngày vẫn chưa có kết luận thanh tra. Liệu có hay không sự bao che cho các sai phạm tại Công ty TNHH Danh My và cá nhân ông Hồ Công Tồn?