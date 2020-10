Bộ Công an muốn bỏ ngay sổ hộ khẩu

Bỏ điều kiện riêng đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc T.Ư

Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu tán thành với việc bỏ điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc T.Ư. Về điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nói chung đối với người có chỗ ở hợp pháp do đi thuê, mượn, ở nhờ, đa số ý kiến tán thành quy định một trong các điều kiện là phải bảo đảm diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định và không thấp hơn 8 m2 sàn/người. Một số ý kiến đề nghị lựa chọn tiêu chí là có thời hạn tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa bàn. Cũng có ý kiến ĐBQH đề nghị tích hợp cả 2 phương án cả về diện tích nhà ở và thời gian tạm trú làm điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.