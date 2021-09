Bộ đội, tình nguyện viên đi chợ hộ tại khu vực giãn dân

Mặc dù không tiện nghi như ở nhà tuy nhiên nhiều người vẫn hài lòng khi ở đây. Nhu yếu phẩm và những vật dụng cần hỗ trợ đều được đội tình nguyện và công an khu vực tiếp tế trong ngày.

Túi an sinh được các anh bộ đội đưa đến từng phòng

9 giờ sáng, các gói nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa… đã chuẩn bị sẵn, phân thành từng bịch chờ đưa đến từng phòng. “Xin thông báo bà con! Trong hôm nay sẽ có quà an sinh phát đến từng phòng lớn (gồm 3 phòng nhỏ). Sau đó, mọi người lên group Zalo xem và ghi ra giấy món mua, kèm số điện thoại và số phòng để TNV và bộ đội mua giúp”, một TNV dùng loa kẹo kéo thông báo.

Công tác chuẩn bị cơ bản đã xong cũng vừa lúc các “chú bộ đội” đến nhà khách, cùng nhóm TNV đưa những gói quà an sinh đến từng phòng. Hôm nay cũng là ngày xe thực phẩm lưu động đến bán, để đảm bảo an toàn phòng dịch, Ban tổ chức Quận ủy Q.Bình Thạnh đã nhờ lực lượng tình nguyện và bộ đội đến từng phòng ghi danh sách mua hàng để đi chợ giúp”.

Người dân được phát túi an sinh và ghi danh sách mua thực phẩm

Để kịp đưa túi an sinh cũng như lấy danh sách, "đi chợ hộ" cho hơn 500 người dân tại đây, nhóm tình nguyện và bộ đội thống nhất phân chia theo đội. Mỗi đội sẽ cử một TNV và một quân nhân phụ trách một dãy cầu thang với số lượng khoảng 12 phòng lớn; yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.

TNV Nguyễn Thị Mạnh Khương (26 tuổi, quê TP.Hội An, Quảng Nam) được sắp xếp cùng đội với quân nhân Lê Hồng Phong (26 tuổi, quê Đồng Nai) phụ trách hỗ trợ người dân tại dãy cầu thang số 5. Nhiệm vụ của 2 bạn trẻ là xách những túi an sinh đi cầu thang bộ đến từng phòng sau đó lấy đơn hàng để đi chợ giúp người dân. Liên tục lên xuống 4 tầng phát quà cũng khiến chị Khương mệt nhoài vì gói an sinh có trọng lượng từ 6 - 7 kg.