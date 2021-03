Bỏ quên gạc trong ngực bệnh nhân nâng ngực: Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trá hình

Trưa 3.3, Sở Y tế TP.HCM thông tin chi tiết vụ việc nữ bệnh nhân đi nâng ngực ở cơ sở thẩm mỹ “chui” bị tai biến và bị “bỏ quên” miếng gạc trong ngực. Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 2.3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP.HCM (PA03), Phòng Y tế Q.6, UBND và Công an P.10, Q. 6 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ không biển hiệu tại địa chỉ số 45T Cư xá Phú Lâm D (P.10, Q.6).