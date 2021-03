Kiểm tra đột xuất cơ sở nâng ngực bỏ quên gạc trong ngực nạn nhân

Ngay sau khi tiếp cận bệnh nhân nâng ngực bị tai biến, Thanh tra Sở Y tế và công an đã đến địa điểm mà nữ bệnh nhân nâng ngực khai ở đường Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết cơ sở mà bệnh nhân nâng ngực bị tai biến không có biển hiệu, giống như spa, có phòng mổ… Đoàn kiểm tra đã niêm phong thu giữ trang thiết bị y tế, gồm: Máy ly tâm, máy hút, monitor, hồ sơ chứng từ, các vật dụng y tiêm filler.

Đáng lưu ý, là lúc đoàn kiểm tra đến đây, có một bệnh nhân được mổ xong và đang được truyền dịch, đặt ống thông tiểu.

Thanh tra Sở Y tế sẽ mời chủ cơ sở này lên để làm rõ cơ sở pháp lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, do ngực bị chảy sệ sau khi sinh 3 nguời con nên chị N. tìm đến một spa ở Q.7 (TP.HCM) nâng ngực với giá hơn 40 triệu đồng.

Nhưng chỉ 1 ngày sau phẫu thuật nâng ngực, chị N. có cảm giác ngực đau nhức âm ỉ và liên tục, sau đó lan rộng khắp cả bầu ngực, hai vai. Quá lo lắng, chị N. đã liên hệ ngay với spa để nhờ giải quyết nhưng chủ spa trấn an đó là triệu chứng bình thường sau phẫu thuật nâng ngực.

Do đau nhức kéo dài nên chị N. đến spa để thăm khám lại và được truyền kháng sinh liên tục mỗi ngày trong suốt 1 tháng để giảm đau. Thế nhưng, cứ hết thuốc thì chị N. lại đau đớn gấp bội, kèm dịch chảy ra. Đại diện spa thì giải thích "do túi ngực chưa tương thích vời cơ thể", "do sức khỏe chị yếu", "dịch đây chỉ là mô mỡ chảy ra, vài bữa khô sẽ hết..."