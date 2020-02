Bộ Quốc phòng: Các tướng lĩnh quân đội bị xử lý không phải do tham nhũng

Trong thời gian qua, nhiều tướng lĩnh quân đội đã bị xử lý chủ yếu do liên quan tới những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Người giữ chức vụ cao nhất bị xử lý tới thời điểm hiện tại là đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Vào tháng 6.2019, do vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý, ông Hiến đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ: Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự T.Ư nhiệm kỳ 2005 - 2010; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm: Phó bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Tới ngày 3.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hiến. Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Hiến. Chiều 22.10, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự T.Ư thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Hiến được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và đồng phạm, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 Điều 229; và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015.