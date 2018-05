Bộ trưởng Thể có cơ hội nói thêm về 'thu giá' khi Quốc hội chất vấn?

UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Phong Lộc, để điều tra đơn tố cáo ông này vào nhà nghỉ với vợ người khác.

Không khuyến khích công dân mạo hiểm đến tính mạng, không nên tự theo dõi hoạt động của tội phạm và truy bắt tội phạm khi không có kế hoạch bởi đó là hoạt động của cơ quan công an.

Nhiều cây xanh cổ thụ có nguy cơ bật gốc, gãy ngã khiến người dân TP.HCM lo sợ mỗi khi trời mưa to kèm theo những cơn gió mạnh.

Ngày 26.5, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc thả 3 cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định giáng cấp hàm , hạ bậc lương, chuyển công tác đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng vì có hành vi vi phạm trong điều khiển phương tiện giao thông.

Quyết liệt xóa bỏ các điểm đen đường ngang dân sinh và dẹp những công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt mà tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt tại Đồng Nai giảm rõ rệt.

Công an TP.Hải Phòng khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.