Bộ Y tế bác tin bệnh nhân ở Vĩnh Phúc tử vong do nhiễm viêm phổi Vũ Hán

Đã có 213 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán Đội phản ứng nhanh chống dịch viêm phổi Vũ Hán của Bộ Y tế họp bàn ứng phó tình huống mới, sau khi WHO công bố dịch viêm phổi do nCoV là sự kiện y tế khẩn cấp toàn cầu ẢNH LÊ HẢO Đến trưa nay, 31.1, theo bản tin lúc 13 giờ của Bộ Y tế, số ca nhiễm nCoV đã lên đến 9.832, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 9.699 ca; 213 ca tử vong, đều tại Trung Quốc đại lục. Ngoài Trung Quốc đại lục, có 123 ca mắc nCoV tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội chống dịch khẩn cấp của Bộ Y tế đã có cuộc họp chủ động phương án với diễn biến dịch nCoV đang tăng mạnh và là sự kiện y tế cộng cộng khẩn cấp toàn cầu. 15 giờ chiều nay, Bộ Y tế sẽ có cuộc họp thông báo mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán do nCoV và ứng phó với diễn biến mới, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch này là sự kiện y tế khẩn cấp toàn cầu.