Bộ Y tế: Quá nhiều ứng dụng nhưng thiếu liên thông, chưa rõ ứng dụng 'thẻ xanh'

Bộ Y tế cho biết, hiện nay, trên toàn quốc có 3 hệ thống phần mềm chính được các đơn vị xây dựng (Bộ Y tế chưa phải trả phí hoặc đầu tư), gồm: Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia xây dựng: đây là hệ thống đã được triển khai trên toàn quốc. Hệ quản lý tiêm vắc xin Covid-19 trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng, đã triển khai thí điểm tại TP.Hà Nội. Nền tảng “Việt Nam khoẻ mạnh” (vietnamkhoemanh.vn) do Tập đoàn SOVICO xây dựng.