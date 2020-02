Buồn thay, văn hóa xếp hàng !

Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây trong khi chụp ảnh tại hồ Vô Cực trong thắng cảnh hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) thuộc khu du lịch (KDL) Đường hầm điêu khắc của Công ty CP Sao Đà Lạt, một nữ du khách Việt Nam đã xô xát với nữ du khách Thái Lan. Đại diện Công ty CP Sao Đà Lạt cho biết lúc bấy giờ có đoàn du khách người Thái đang xếp hàng ở lối vào để chụp ảnh thì ở khu vực lối ra (đối diện) 2 du khách Việt Nam (1 nam, 1 nữ) lấn vào chụp hình trước. Du khách Thái Lan không đồng ý và tranh cãi xảy ra. Lực lượng bảo vệ KDL đã can ngăn, giảng hòa và 2 du khách Việt Nam dời đi trước. Tuy nhiên, khi đoàn du khách Thái Lan lên, bất ngờ nữ du khách Việt Nam lao đến giật tóc 1 nữ du khách Thái Lan và xô xát xảy ra. Sự việc nhanh chóng được nhân viên, bảo vệ KDL can ngăn kịp thời. Sau đó, Công an P.4 (TP.Đà Lạt) xuất hiện, hai bên hòa giải và viết giấy thỏa thuận tự giải quyết, không yêu cầu công an xử lý, rồi hai bên du khách ra về.