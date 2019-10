Cả Ban Giám đốc Công an Cao Bằng bị cảnh cáo vì vụ nhận xe sang doanh nghiệp biếu

Trao đổi với Thanh Niên ngày 11.10, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng không đúng quy định xảy ra tại Công an tỉnh Cao Bằng. Sự việc diễn ra từ năm 2016, khi một doanh nghiệp chuyên về khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn ngỏ ý muốn tặng công an tỉnh 1 xe ô tô để phục vụ cho hoạt động công tác

‘‘Xe ô tô này hiệu Toyota Land Cruise, trị giá 3,72 tỉ đồng, được tặng cho tập thể công an tỉnh, chứ không riêng cho cá nhân nào’’, vị lãnh đạo này nói, và cho biết sự việc sau đó đã được phản ánh tới Bộ Công an theo ngành dọc, và trong năm 2018, Bộ Công an đã tiến hành xử lý những cán bộ có liên quan.

"Trong vụ việc này, đã có ít nhất 6 cán bộ bị xử lý, bao gồm lãnh ban lãnh đạo công an tỉnh và cán bộ cấp dưới bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo'', vị lãnh đạo này nói và đề nghị không nêu danh tính cụ thể, bởi ''vụ việc xuất phát từ suy nghĩ đơn giản là phục vụ cho đơn vị, chứ không ai có tư lợi gì, xảy ra việc như vậy họ rất buồn. Chúng tôi cũng đánh giá việc xử lý kỷ luật như vậy là rất nghiêm túc, những người liên quan đã phải chịu kiểm điểm, xử lý trước Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng", vị này thông tin.

Trước đó, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Thanh tra Chính phủ vừa trình ra Chính phủ để gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới đánh giá, việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Theo thống kê, cả nước đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỉ đồng , trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm quy định.

Đơn cử, tỉnh Thái Bình có 2 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng; Tiền Giang có 1 trường hợp với 50 triệu đồng; Vĩnh Phúc có 1 trường hợp nhận 120 triệu đồng...

2 trường hợp nhận quà không đúng quy định gồm: TPHCM với số tiền 150 triệu đồng; và Cao Bằng có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng.