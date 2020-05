Cà Mau: Bác đơn khiếu nại vụ đâm chìm tàu cá trên biển

3 tàu đâm chìm 1 tàu cá vì đi vào khu vực thả ốc bẫy mực

Theo bà Dư Cẩm Tú, bà đã cung cấp các thông tin, clip liên quan vụ tàu cá của bà bị đâm chìm. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Tú tố giác hành vi hủy hoại tài sản người khác đến Công an H.Trần Văn Thời và được đơn vị này thụ lý giải quyết tin báo tội phạm.

Một trong 3 tàu lao vào đâm tàu cá của gia đình bà Tú Ảnh chụp từ clip

Đến ngày 19.10.2019, Công an H.Trần Văn Thời yêu cầu 3 tàu cá đã đâm chìm tàu cá của bà Tú và bà Tú thương lượng chi phí trục vớt con tàu. Phía chủ 3 tàu cá đã đâm chìm tàu bà Tú đồng ý chịu 50% chi phí trục vớt, nhưng phía bà Tú không chấp nhận. Bà Tú cho rằng bà đang khó khăn, không có tiền đủ để trục vớt với lại lỗi phía đụng chìm tàu của bà phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí trục vớt.

Ngày 13.1 do hết thời hạn xử lý tin báo tội phạm, tàu cá của bà Tú chưa trục vớt nên Công an H.Trần Văn Thời ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin tố giác tội phạm của bà Tú.

Từ đó, bà Tú đã khiếu nại đến cơ quan chức năng 2 nội dung. Một là con tàu bà lúc bị chìm thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng, lý ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Cà Mau nhưng Công an huyện đã thụ lý là chưa đúng.

Hai là việc Công an H.Trần Văn Thời tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm vì không trục vớt con tàu là chưa hợp lý, vì bà có cung clip quay lại cảnh tàu bị đâm, có giám định tài sản lúc ngân hàng cho vay tiền, các chứng từ chi phí xằng dầu nước đá... Và 3 thuyền trưởng đã trực tiếp lái tàu đụng chìm tàu bà Tú đã thừa nhận. Từ đó, bà yêu cầu Công an H.Trần Văn Thời khởi tố vụ án và chuyển về cho Công an tỉnh Cà Mau giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, Viện KSND H.Trần Văn Thời và Viện KSND tỉnh Cà Mau đều bác đơn của bà.

Trong quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND tỉnh Cà Mau không đề cập nội dung khiếu nại về thẩm quyền. Về việc tạm đình chỉ vì chưa vớt được xác tàu, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho rằng Công an H.Trần Văn Thời giải quyết tin báo như vậy là đúng quy định pháp luật. Vì chưa trục vớt tàu để xác định nguyên nhân gây chìm, định giá tài sản để làm căn cứ giải quyết vụ án và thời hạn giải quyết tin báo đã hết.

"Lý do 3 họ đâm chìm tàu cá của gia đình tôi là vì tranh chấp ngư trường khai thác biển. Họ thấy tàu cá của gia đình tôi đi vào khu vực thả ốc bẫy mực của họ nên đã phát bộ đàm cảnh báo kêu ra. Nhưng thuyền trưởng tàu cá của gia đình tôi cho rằng ngư trường biển là của chung ngư dân, được tự do đánh bắt nên vẫn đi tiếp. Vậy là 3 tàu hung hãn lao vào đâm chìm tàu cá của tôi", bà Tú nói.

Viện KSND Cà Mau nói gì?

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại nêu, kết quả xác minh cho thấy khoảng 16 giờ ngày 22.8.2019, các tàu cá hành nghề bẫy mực bằng vỏ ốc gồm: tàu cá CM-93366-TS do Lê Chí Ân điều khiển; tàu cá CM-92189-TS do Trần Văn Mừng điều khiển; tàu cá CM-92380-TS do Trần Văn Khem điều khiển có "va chạm" với tàu cá hành nghề cào đơn CM-91986-TS (tàu của gia đình bà Tú - PV) do Đoàn Văn Vui điều khiển.

Dựa vào lời khai của các ông Ân, Mừng, Khem, Vui và những người biết vụ việc thì nguyên nhân dẫn đến "va chạm" giữa các tàu là do tà cá CM-91986-TS chạy vào khu vực thả vỏ ốc bẫy mực của 3 tàu cá kia . Qua máy bộ đàm, các tàu cá hành nghề thả ốc bẫy mực thông báo để tàu cá CM-91986-TS chuyển hướng nhưng tàu cá CM-91986-TS vẫn tiếp tục cào trong khu vực thả ốc. Lúc này, 3 tàu CM -93366-TS,CM-92189-TS, CM-92380-TS chạy lại để ngăn không cho tàu của gia đình bà Tú tiếp tục cào. Sau đó, xảy ra "va chạm" giữa các tàu cá và đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì tàu CM-91986 bị chìm.

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại Viện KSND tỉnh Cà Mau khẳng định Công an H.Trần Văn Thời "tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm vì chưa vớt được con tàu" là đúng quy định pháp luật.

"Tôi ký quyết định giải quyết khiếu nại là đúng. Vì các đương sự không thỏa thuận được với nhau, không giám định nguyên nhân gây chìm, định giá tài sản được thì chúng tôi phải tạm đình chỉ thôi. Khi nào trục vớt được tàu, trưng cầu giám định thì tiếp tục điều tra, giờ không có tài sản, mà lại không hợp tác nhau mình đâu xử lý được", ông Đăng Dư Phương nói.

Ngoài ra, ông Đăng Dư Phương cũng thông tin thêm, cơ quan chức năng có mời 2 bên lại để cho thỏa thuận chi phí trục vớt tàu cá bị chìm. Ông Đoàn Văn Vui cũng thừa nhận mình có sai, là lái tàu vào chỗ người khác đang thả ốc bẫy mực dù người ta cản. Và lý do ông Vui đưa ra mình làm vậy là chuyển hướng không kịp.