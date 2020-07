Cà Mau: Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn bị thông báo tới cơ quan

Ngày 22.7, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị phát hiện 18 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Đó là báo cáo kết quả công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ và chuyên đề phòng, chống đua xe trái phép 6 tháng đầu năm 2020.

Theo thống kê vi phạm nồng độ cồn, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản 4.681 trường hợp (70 ô tô), chiếm 18,44% tổng số trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 3.251 trường hợp (4.681/1.430).

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 4.681 xe; xử phạt 3.215 trường hợp (65 ô tô) với tổngsố tiền 18 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 2.115 (55 ô tô) và đang xử lý 1.466 trường hợp.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 18 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn (1 ô tô).

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tiến hành nhiều biện pháp để phòng, chống đua xe trái phép . Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 3 vụ đua xe trái phép, 14 xe mô tô, xe máy, xử phạt vi phạm hành chính 17 người với số tiền gần 42 triệu đồng, tịch thu 3 xe mô tô.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ năm 2019, trong đó giảm 43,64% số vụ, giảm 60% số người chết, giảm 51,61% số người bị thương. Tuy nhiên, kết quả phát hiện, xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn tăng 3.251 trường hợp (4.681/1.430), tỉ lệ 227,34% so với cùng kỳ năm 2019.