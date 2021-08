Cà Mau: Cho 7 chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại điện gió Viên An

Ngày 1.8, nguồn của PV Thanh Niên cho biết UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho 7 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại Dự án điện gió Viên An.

Theo đó, tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An Cà Mau tiếp nhận 7 chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại công ty. Thời gian nhập cảnh dự kiến tháng 8.2021, với lý do giám sát vận chuyển và lắp đặt tuabin điện gió tại Dự án điện gió Viên An. Thời gian làm việc từ ngày nhập cảnh thực hiện xong cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31.10.