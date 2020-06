Cà Mau: Điện gió Tân Thuận dời trụ tuabin để đảm bảo an toàn cho ngư dân

Tuy nhiên, so với quy định của Bộ Công thương thì hai trụ 6 và 7 có vị trí chưa đảm bảo hành lang an toàn của cột tháp gió, quy định tại Thông tư số 2.2019 của bộ này. Cụ thể, thông tư này nêu rõ “Hành lang an toàn của cột tháp gió là nửa hình cầu, có tâm là tâm của chân cột tháp gió, bán kính bằng chiều cao cột tháp gió cộng với bán kính cánh quạt tuabin”.

Do đó, Cục Đường thủy nội địa đề nghị Công ty CP Đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau (chủ đầu tư dự án) thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn công trình xây dựng và giao thông đường thủy tại khu vực dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận theo đúng quy định.

Điều chỉnh vị trí trụ tuabin số 6 và 7

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ khẩn trương điều chỉnh vị trí trụ tuabin số 6 và 7 về phía bờ với khoảng cách lần lượt là 50m và 23m để đảm bảo hành lang an toàn của cột tháp gió, mở rộng khoảng cách giữa trụ tuabin số 4 và 5 lên 600m. Ngoài ra, phía chủ đầu tư dự án phải thực hiện lắp đặt thiết bị báo hiệu, chủng loại, màu sắc và tín hiệu giao thông đường thủy theo đúng quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, Nhà máy điện gió Tân Thuận được khởi công vào ngày 27.12.2019 (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Nhà máy có công suất 75MW với 18 tuabin gió, tổng mức vốn đầu tư là 2.950 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành phát điện trong quý 3.2021.

Sau khi nhà máy được thi công, ngư dân TT.Gành Hào và xã Tân Thuận phản ánh, việc cắm các trụ tuabin ngay lòng lạch gây khó khăn cho việc ra vào của các phương tiện khai thác hải sản, nhất là khi có sóng lớn, mưa bão… nên đề nghị ngành chức năng Cà Mau tính toán dời các trụ tuabin số 3, 4, 5 và 6 ra khỏi vị trí hiện tại.

Chủ đầu tư dự án điện gió Tân Thuận cho rằng các tuabin giai đoạn 1 đã được thiết kế và phê duyệt; toàn bộ cáp điện đều được thiết kế bố trí ngầm dưới mặt đất; không thiết kế cầu dẫn giữa các trụ tua bin. Hiện nay, các móng tua bin đã hoàn tất công tác đóng cọc thử.

Theo thiết kế, các tua bin điện gió Tân Thuận được kết nối với nhau trước khi đấu nối về Trạm biến áp 110kV bằng cáp 22kV ngầm dưới biển, do đó việc thay đổi bất kỳ 1 tua bin nào đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án và sẽ gây thiệt hại rất lớn cho chủ đầu tư vì phải điều chỉnh lại toàn bộ thiết kế dự án, ước tính thiệt hại gần 500 tỉ đồng.