Vụ 'thương lái dàn cảnh trộm tôm': UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương điều tra

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng, chống gian lận trong thu hoạch, bán tôm nuôi, tránh để tổ chức, cá nhân thu mua tôm thực hiện các hành vi gây thiệt hại cho người nuôi tôm; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vào cuộc điều tra Công an H.Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người gồm: Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, ngày 29.5, có 10 người ở các H.U Minh, H.Trần Văn Thời, H.Cái Nước và TP.Cà Mau đã đến cơ quan công an tỉnh trình báo nghi vấn bị thương lái dàn cảnh trộm tôm. Vì theo các chủ vuông tôm này tính toán, thì số lượng tôm thu hoạch sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng khi thương lái đến kéo, cân thì bị mất số lượng lớn tôm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng đã tiếp nhận toàn bộ trình báo của bà con nuôi tôm.

Hiện Công an H.Đầm Dơi, tiếp tục mở rộng điều tra vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm đồng thời phối hợp với Công an H.Đông Hải, Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) và Công an H.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để truy tìm chủ lưới kéo.