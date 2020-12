Cà Mau: Khởi tố 2 bị can vụ hành hung bác sĩ ở bệnh viện Năm Căn

Chiều tối ngày 24.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Năm Căn (Cà Mau) đã khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, liên quan vụ "người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ".

Hai bị can bị khởi tố là Trương Văn Dư (35 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (48 tuổi, cùng ngụ TT. Năm Căn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12.12, Trương Văn Dư và Nguyễn Văn Vinh, đưa ông L.M.H (48 tuổi, ngụ TT.Năm Căn) đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Năm Căn do ông H. có vết thương vùng đầu.

Sau sự vụ y bác sĩ của bệnh viện bị hành hung, Ban giám đốc BVĐK Năm Căn nhận được thông tin từ Công an TT.Năm Căn là chỉ phạt hành chính và cho nhưng người liên quan về trong đêm.

Cho rằng việc hành hung trên, làm ảnh hưởng đến tinh thần, khiến y bác sĩ hoang mang, lo sợ khi làm nhiệm vụ; mặt khác, đây là việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm khi bị hành hung trực tiếp đến y bác sỹ đang thi hành nhiệm vụ, lãnh đạo BV đã yêu cầu sự chỉ đạo của các cấp có chức năng xem xét, giải quyết nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau sau đó đã có báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh Cà Mau, kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm nhóm người hành hung bác sĩ trên . Vụ việc được cơ quan chức năng yêu cầu Công an H.Năm Căn phối hợp với Công an TT.Năm Căn khẩn trương điều tra, xác minh.