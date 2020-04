Cả nước còn 4 huyện tiếp tục phải cách ly xã hội

Trong khi chưa có vắc xin và thuốc đặc trị Covid-19, phải thích nghi “chung sống” với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình thường mới trong điều kiện có dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao; vận động người dân thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tạo thói quen đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng; hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, nhất là Hà Nội, TP HCM; người có dấu hiệu ốm sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sĩ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hà Nội là địa phương có nguy cơ. Nhưng các huyện Mê Linh và Thường Tín (Hà Nội) cùng với huyện Đồng Văn (Hà Giang), huyện Yên Phong (Bắc Ninh là) địa bàn có nguy cơ cao. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư liên quan xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16.

Các tỉnh, thành phố còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp thì tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội.

Hướng dẫn thực hiện chi tiết biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn.

Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về phòng, chống dịch và tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ về y tế đối với các bệnh viện, cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chung cư và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có bộ quy tắc hoặc quy định về phòng, chống dịch; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp vận tải hành khách, cơ sở kinh doanh dịch vụ,… phải có quy tắc chặt chẽ về phòng, chống dịch.

Thủ tướng cơ bản thống nhất với phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất, trong đó lưu ý đề thi phù hợp với thực tế dạy và học, đảm bảo nâng cao chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi. UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm về sự an toàn, nghiêm túc, chất lượng; đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra, nhất là của ngành giáo dục, ngành công an, đảm bảo kỳ thi trung thực, an toàn. Bộ Giáo dục - Đào tạo sớm hoàn thiện, ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy chế tuyển sinh vào các trường đại học.