Các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm VN, cho biết: “Đây là lần thứ hai Thủ tướng gặp mặt chức sắc các tôn giáo. Đây là điểm son mà tôi nghĩ rằng không phải quốc gia nào trên thế giới cũng tập hợp được các lãnh đạo các tổ chức tôn giáo... Điều đó cho thấy Thủ tướng và Chính phủ rất quan tâm và muốn nghe các tôn giáo nói”. Ông Truyện đề xuất nếu Chính phủ cho phép các cơ sở tôn giáo được dùng phần đất hiện có để liên kết với các bệnh viện hoặc mở các bệnh viện, phòng khám theo luật y tế, sẽ góp phần xã hội hóa y tế một cách hiệu quả...

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo VN, kiến nghị Ban Tôn giáo Chính phủ và các ban, bộ ngành T.Ư cần tiếp tục giúp đỡ Giáo hội Phật giáo VN trong các hoạt động đối ngoại đa phương, các hoạt động đối ngoại nhân dân...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của các tôn giáo ở VN trong thời gian qua, kể cả trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. “Tôi tâm đắc với ý kiến của một vị chức sắc rằng ở VN có 43 tổ chức tôn giáo được pháp luật công nhận nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một. Chúng ta quyết đoàn kết, phụng sự nhân dân, Tổ quốc. Đó là ý kiến tâm huyết và rất có ý nghĩa đối với dân tộc, đất nước ta trong giai đoạn vừa qua và giai đoạn đến đầy thách thức, khó khăn”, Thủ tướng nói và đánh giá đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đều có tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó với dân tộc, thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Với những giáo lý nhân văn, bác ái của mình, các tôn giáo ở VN đã cụ thể hóa thành những hành động thiết thực...

Từ đó, Thủ tướng đề nghị và mong muốn chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành với Chính phủ và chính quyền các cấp. “Nguyên tắc chung là phải nhìn nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tôn giáo của mọi người dân. Tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh: “Không để các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo mê tín dị đoan, trục lợi gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực lợi dụng chống phá ta về “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo”, cản trở VN trong hội nhập và hợp tác quốc tế ”.