Cách ly 6 người trong gia đình ở Nghệ An vừa trở về từ Vĩnh Phúc

Sáng 18.2, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An, cho biết, ngành y tế đã tiến hành cách ly 6 người trong một gia đình tại xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) do có người thân đi từ vùng dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc mới trở về nhà.