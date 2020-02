Cách ly bắt buộc người về từ vùng dịch Hàn Quốc

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT kiến nghị lãnh đạo UBND TP.HCM, cho cấp mầm non, tiểu học nghỉ đến hết 15.3.

Theo cơ quan công an, số nạn nhân cùng số tiền tố cáo hiện còn thấp xa so với thông tin thu thập được. Vì vậy, công an kêu gọi những nạn nhân còn lại tiếp tục ra tố cáo.