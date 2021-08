Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cống hiến quên mình trong 'cuộc chiến' chống Covid-19

Không chỉ đảm bảo công tác phòng chống tội phạm tội phạm giữ bình yên xã hội, thời gian qua, Công an nhân dân (CAND) Việt Nam trở thành một trong những lực lượng tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Những cán bộ, chiến sĩ CAND đã cống hiến hết sức mình trong công tác truy vết, bảo vệ khu phong tỏa, trực chốt kiểm soát và không ít chiến sĩ đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ.

Thượng úy 29 tuổi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Một vụ việc đau lòng mới đây, thượng úy Phan Tấn Tài (29 tuổi, quê Long An, là cán bộ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.6, TP.HCM) hy sinh khi làm nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, thượng úy Tài được trưng dụng tăng cường cho Công an P.10 (Q.6) để tham gia phòng chống dịch Covid-19 . Từ khi TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ , thượng úy Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24 giờ, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Q.6.

Thượng úy cảnh sát hy sinh khi truy đuổi nam thanh niên ra đường sau 18 giờ

Sự việc đau lòng xảy ra tối 2.8, tổ công tác phòng chống Covid-19 P.10 (Q.6) phát hiện Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ Q.6) chạy xe máy trên đường nên chặn lại kiểm tra. Nhận thấy Võ có nghi vấn sử dụng ma túy trái phép nên tổ công tác đưa về trụ sở Công an P.11 (Q.6) để test nhanh ma túy và xử lý.

Tuy nhiên, Võ không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi đến đường Lò Gốm (Q.6) thì Võ bất ngờ ép xe khiến xe thượng úy Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do chấn thương quá nặng, thượng úy Phan Tấn Tài không qua khỏi.

Trong đêm 2.8, Võ ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hứa Hán Võ khai nhận do mới sử dụng ma túy, nếu test sẽ bị lực lượng công an phát hiện ra nên đã bỏ chạy. Ngày 5.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Hán Võ về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Công an TP.HCM nhìn nhận: “Hành động của Hứa Hán Võ đã gây nên sự mất mát không gì bù đắp được cho gia đình đồng chí Tài, ngành công an mất đi một cán bộ mẫn cán, hết lòng vì nhiệm vụ".

Chân dung Thượng uý Tài Ảnh: Công an cung cấp

Thượng úy Tài được đào tạo nghiệp vụ của ngành công an tại Trường Trung học CSND II, trưởng thành trong gia đình có xuất thân lao động nghèo. Bản thân thượng úy Tài là con trai trong gia đình có 3 người con (Tài có chị gái và em gái), còn độc thân, hiện đang sinh sống cùng cha mẹ.

Công an TP.HCM đã truy thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy đối với Phan Tấn Tài. Trước đó, ngày 4.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhì cho đại úy Phan Tấn Tài vì đã "lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". Trước sự hy sinh của đại úy Tài, Công an TP.HCM cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM thực hiện chế độ chính sách đối với thượng úy Phan Tấn Tài theo quy định.

Ước mong mãi dang dở của đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh

Câu chuyện cán bộ CAND Lê Huỳnh Nhật Minh (32 tuổi), Phó trưởng công an xã Phước Thạnh, H.Gò Dầu, Tây Ninh hy sinh khi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để lại thương tiếc cho người thân, gia đình và xã hội.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh được phân công làm Tổ phó Tổ truy vết trên địa bàn. Từ ngày 21 - 28.7, đại úy Minh tham gia truy vết 6 trường hợp F1, phối hợp Trạm y tế xã test nhanh 18 trường hợp là công nhân Công ty Billion trở về địa phương. Ngày 29.7, sau khi test nhanh, đại úy Minh có kết quả dương tính Covid-19 và được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu.

Do có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở, ngày 7.8, đại úy Minh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị và được hỗ trợ thở máy. Sáng 11.8, bệnh tình đại úy Minh trở nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng anh hy sinh lúc 10 giờ 40 cùng ngày tại bệnh viện.

Trong những ngày tham gia chống dịch Covid-19, Minh có chia sẻ trạng thái trên trang Facebook cá nhân: “Má con em luôn có trên mọi mặt trận phòng chống dịch... nhưng 2 chí tuyến khác nhau. Mong sao hết dịch để zìa (tức về - PV) quê gặp tía má. ACE thương em, ai ở yên đó, cho gia đình em sớm đoàn viên nhé. E cám ơn nhiều lắm ạ!”, kèm theo đó là tấm hình mẹ Minh đang làm nhiệm vụ ở chốt phòng, chống dịch.

Dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của Minh có hình người người mẹ ở chiến tuyến phòng, dịch khác Ảnh: Giang Phương

Được biết, đại úy Minh là con trai duy nhất trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ba của Minh, nguyên là Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại công an tỉnh, vì lý do sức khỏe vừa mới nghỉ hưu. Mẹ của anh công tác trong ngành y tế địa phương. Từ khi dịch bệnh bùng phát, hai mẹ con anh tích cực cùng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lúc còn công tác ở Đội an ninh Công an H.Gò Dầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, anh Minh còn là một phó bí thư Đoàn cơ sở năng nổ, nhiệt tình và nhạy bén trong công việc. Năm 2019, công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, anh Minh đã đăng ký xung phong về xã công tác. Sự hy sinh của cán bộ công an Lê Huỳnh Nhật Minh (anh được truy thăng hàm thiếu tá sau khi hy sinh - PV) là niềm tiếc thương cũng là sự tự hào của đồng đội, đồng chí, của nhân dân trước cuộc chiến Covid-19 đầy gian nan, khốc liệt.