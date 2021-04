Cần tháo điểm nghẽn cơ chế đặc thù

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nếu nguồn lực đầu tư không được điều chỉnh hợp lý, kết quả tính toán sơ bộ cho thấy đến 2030, đóng góp của TP.HCM vào GDP cả nước sẽ quay về mức 21,5% như năm 2010.

Theo đó, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM luôn là một nhu cầu cấp thiết. Trong các cơ chế, chính sách đặc thù mà T.Ư dành riêng cho TP.HCM, có Nghị quyết 54/2017/QH14, hiệu lực thi hành từ ngày 15.1.2018. Nhưng nghịch lý là, dẫu đã có nhưng phát huy tác dụng lại chưa toàn diện trên thực tế, khi vẫn có “độ vênh” trong thực thi chính sách.

Trong Nghị quyết 54/2017/QH14, về phần quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, có thí điểm cơ chế đặc thù để tạo thêm nguồn lực vốn cho TP.HCM (tăng nguồn thu được giữ lại) để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội: Ngân sách TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau khi đã trừ kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc T.Ư quản lý trên địa bàn TP (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh); ngân sách TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa , thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP.HCM quản lý và số thu từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND TP.HCM làm đại diện chủ sở hữu.