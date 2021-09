Cần Thơ chuyển sang Chỉ thị 15, người dân lưu ý một số quy định

Riêng các phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (Q.Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (Q.Cái Răng) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 24.9 đến 0 giờ ngày 1.10.