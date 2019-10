Cần Thơ: Cựu công an tổ chức đánh bạc bị tăng nặng hình phạt

Ngày 3.10, TAND TP.Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc . Trong đó, bị cáo Nguyễn Hồng Đạt (37 tuổi), nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II Công an TP.Cần Thơ, được tòa sơ thẩm xác định có vai trò chủ chốt.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 25 ngày 31.5.2018, Cơ quan CSĐT Công an H.Thới Lai khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Một thành viên TV-TM-DV Lâm Phúc (gọi tắt Công ty Lâm Phúc) do Bùi Văn Lâm làm giám đốc. Tại đây, công an thu giữ 363 tờ phơi số đề các loại, trong đó có các tờ phơi ghi tên Diễm, Gấm, Xương, Sen; 656 tờ vé số tự chọn của Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang chưa ghi bán…