Triệt phá 3 đường dây đánh bạc ngàn tỉ trên internet

Ngày 24.9, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỉ đồng. Đây là vụ cá độ lớn nhất từ trước đến nay Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và công an các địa phương triệt phá.

Theo tài liệu điều tra , đầu tháng 10.2018, PC02 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng có tên G18 và RQ22 nên lập chuyên án. Hai đường dây này có 811 tài khoản, trong đó 56 tài khoản tổng đại lý, 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản đánh bạc do Lê Cảnh Bảo (43 tuổi, ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu.

Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.000 tỉ đồng

Bảo giao 2 "đàn em" cùng quê Khánh Hòa là Phạm Hải (42 tuổi) quản lý G18 và Hồ Xuân Đạt (28 tuổi) quản lý RQ22. Hải, Đạt chia ra nhiều tài khoản cấp cho các đại lý, con bạc trên địa bàn: Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP.HCM cá cược trên website: b88ag.com, bong88.com, cuocbanh88.com.

Ngày 26.5, PC02 lập 11 tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an 5 tỉnh, thành nói trên đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm trong 2 đường dây này. Đến ngày 31.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt giữ Bảo cùng Hải, Đạt. Qua khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều tiền mặt, ô tô, trang sức bằng vàng, ĐTDĐ với tổng trị giá 5 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can; trong đó Bảo, Hải, Đạt cùng 26 bị can khác giữ vai trò tổ chức, 16 bị can còn lại là con bạc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10.2018 - 5.2019, trung bình số tiền giao dịch cá độ bóng đá qua 2 đường dây này khoảng 500 tỉ đồng/tháng. Tổng số tiền giao dịch của 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Cùng ngày, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ hình sự 9 nghi phạm có hành vi tổ chức cùng một số nghi can trong đường dây đánh bạc trên mạng internet, thông qua trang web Winxx8.com . Trước đó, ngày 18.9.2019, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, Cảnh sát cơ động triển khai 16 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt giữ hàng chục nghi phạm tại TP.HCM, Khánh Hòa, Long An, Bắc Ninh do liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên. Kết quả khám xét đã thu giữ hơn 1,5 tỉ đồng, 2 máy vi tính xách tay, 1 iPad, nhiều thẻ ngân hàng , ĐTDĐ và giấy tờ, tài liệu liên quan…

Theo cơ quan công an, trang web Winxx8.com có trụ sở tại Casino Shanghai Resort- Campuchia, là trang mạng đánh bạc thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Từ năm 2015, một số người VN sang làm việc tại các sòng bạc Campuchia, khi về nước đã liên kết, móc nối với nhóm người tại Campuchia để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, lô đề, casino trực tuyến cho người VN tại website Winxx8.com. Cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch, chuyển nhận tiền đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.