Căng sức truy vết F1 liên quan ca bệnh người Trung Quốc

6 BN này đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc (TQ, nhập cảnh, cách ly từ ngày 9 - 23.4 tại tỉnh Yên Bái), sau khi hoàn thành cách ly đã di chuyển qua nhiều địa phương, đến khi về nước thì phát hiện dương tính Covid-19. Hiện 8 ca lây nhiễm trong nước được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).

Sau khi hết thời hạn cách ly, nhóm chuyên gia TQ di chuyển qua nhiều địa phương. Chiều 27.4, 2 trong số 5 người TQ trong nhóm đã đến TP.Đà Nẵng trên chuyến bay VN7161, xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 14 giờ 20. Ngày 29.4, họ ra Hà Nội để trở về TQ. Kết quả xét nghiệm tại TQ cho thấy 2 chuyên gia này dương tính với Covid-19.

Chiều 2.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp, liên quan trường hợp chuyên gia TQ nhiễm Covid-19, Vĩnh Phúc đã rà soát, xác định 92 F1, 178 F2 và 57 người là F3. Về chùm 6 BN là nhân viên karaoke tại quán bar Sunny club (các ca tiếp xúc gần chuyên gia TQ trên), đến 16 giờ ngày 2.5 Vĩnh Phúc đã truy vết được 174 trường hợp có đến sử dụng dịch vụ tại Sunny club và dự báo số liên quan chắc chắn sẽ còn tăng thêm.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại bệnh viện với quy mô 300 giường; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến điểm có dịch Covid-19 của tỉnh, TP: Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM và các địa điểm có dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn cho rằng Sunny club là môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24.4 đến nay, nên không tránh được thực trạng họ đã lan tỏa ra nhiều địa bàn. Về xét nghiệm, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Đặng Đức Anh cho biết Viện đang tiến hành giải trình tự gien của các ca bệnh tại Vĩnh Phúc có liên quan đến chuyên gia TQ, xác định chủng gây bệnh, hỗ trợ cho ứng phó dịch.

Liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên quán bar Sunny club kể trên, ngày 2.5, CDC Hà Nội đã thông tin BN tên B.N.H, có địa chỉ tại P.Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai). BN khởi phát bệnh hôm 29.4 với triệu chứng ho, sốt. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy hôm 23.4, BN phục vụ đoàn khách TQ, trong đó có chuyên gia sau đó được xác định dương tính với Covid-19. Từ 24 - 25.4, BN có một số hoạt động trên địa bàn TP.Phúc Yên và TP.Vĩnh Yên; đến 30.4 có dấu hiệu sốt nhẹ và ho nên sau khi qua quán cầm đồ của bạn trai tại P.Định Công (Q.Hoàng Mai) ăn cơm cùng một nhân viên của quán thì ra hiệu thuốc tại đường Giải Phóng (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để mua thuốc. Quá trình mua thuốc có tiếp xúc trực tiếp với nhân viên nữ tại hiệu thuốc và cả 2 đều không đeo khẩu trang. Từ ngày 30.4, BN tự cách ly tại quán, không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Qua điều tra, Hà Nội phát hiện 3 trường hợp F1 tại Q.Hoàng Mai, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đang tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc tại Q.Hai Bà Trưng. Ngoài ra, trong 6 BN mới của Vĩnh Phúc, Hà Nội có thêm 1 BN khác trú tại P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, là L.Q.A. Hiện Hà Nội đang điều tra tiếp xúc của BN này.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp những ngày qua, Hà Nội yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ 30.4 và 1.5 phải khai báo y tế bắt buộc trên tokhaiyte.vn, hoặc khai báo y tế bằng mã QR code, hoặc khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công an TP.Hà Nội được yêu cầu chỉ đạo công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ Covid-19 cộng đồng (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng) lập danh sách người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Ngày 2.5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết địa phương đang tiếp tục truy vết, rà soát các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp cách ly y tế, theo dõi y tế phù hợp liên quan đến chuyên gia TQ dương tính với Covid-19. Đã có 19 trường hợp được xác định liên quan đến 2 chuyên gia TQ nói trên được cách ly khẩn cấp, lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1. Hiện những người này được cách ly y tế tập trung, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, trong 3 ngày lưu trú tại Đà Nẵng (từ 27 - 29.4), 2 chuyên gia TQ và một nhóm người Việt đã đến một số nhà hàng hải sản, quán cà phê, khách sạn lớn… Cụ thể là đến nhà hàng For You Biển (lô 1, 2, 3 Võ Nguyên Giáp, biển Mỹ Khê) lúc 18 giờ 30 ngày 27.4; tầng 36 khách sạn Novotel (36 Bạch Đằng) lúc 21 giờ 30 ngày 27.4; khách sạn Mường Thanh (270 Võ Nguyên Giáp) từ 27 - 29.4; nhà hàng Biển Lớn (lô 18 Võ Nguyên Giáp) lúc 12 giờ 30 ngày 28.4; nhà hàng Trung Quốc (82 Lê Quang Đạo) tối 28.4. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý, khử khuẩn , can thiệp y tế theo quy định; đồng thời, tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp kịp thời.