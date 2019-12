Cảnh báo đủ loại chiêu trò lừa đảo 'nở rộ' ở Đồng Tháp dịp cận Tết

Do lo sợ, nhiều người không trình báo với công an nên đã dễ dàng “sập bẫy”. Dù rằng chiêu trò lừa đảo này đã nhiều lần được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, xảy ra ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Các tội phạm thường giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát, nhân viên bưu điện... gọi bị hại hù dọa rằng họ "có liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền, làm giấy tờ giả…" rồi yêu cầu bị hại nộp tiền vào số tài khoản do bọn chúng chỉ định để... theo dõi, điều tra, nếu không sẽ bị bắt khẩn cấp.

Liên tiếp trong tháng 11.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo của người dân tại TP.Cao Lãnh về việc bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo hàng tỉ đồng.

Cụ thể, bà N.T.T (48 tuổi, ngụ P.3, TP.Cao Lãnh) đến công an trình báo: Ngày 21.11 có người xưng tên là "Nguyễn Quang Hưng", tự nhận đang công tác tại Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) gọi vào máy điện thoại bàn nhà bà T. thông báo việc bà có liên quan đến đường dây tội phạm. Người này báo đã gửi cho bà "lệnh bắt bị can, lệnh giám định tài khoản", đồng thời yêu cầu bà T. chuyển 300 triệu đồng vào một tài khoản để xử lý. Do lo sợ, bà T. đã chuyển tiền vào số tài khoản do "anh Hưng" cung cấp. Sau khi trấn tĩnh, biết mình bị lừa, bà T. mới đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 26.11, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nhận được tin báo của bà L.T.H (48 tuổi, ngụ P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) bị một người xưng tên là Nguyễn Văn Hùng "đang công tác tại Công an TP.Hà Nội" gọi báo tin bà H. liên quan một vụ án rất nghiêm trọng, yêu cầu bà chuyển 240 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng, nếu không sẽ bị bắt khẩn cấp. Tin lời, bà H. chuyển tiền, sau đó mới nhận ra mình đã bị lừa.

Cũng với thủ đoạn như trên, kẻ xấu đã lừa của ông T.V.C (50 tuổi, ngụ P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) số tiền 1,2 tỉ đồng. Theo ông C., vào giữa tháng 1, có người xưng là Phạm Anh Tuấn, công tác tại Công an TP.Đà Nẵng, gọi điện thông báo ông C. có liên quan đến đường dây bán thẻ ngân hàng ra nước ngoài để rửa tiền và mua bán ma túy. Người này còn gửi cho ông C. một lệnh bắt và quyết định đóng băng tài khoản ngân hàng. Ông C. sau đó đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của "anh Tuấn" cung cấp, với tổng số tiền là 1,2 tỉ đồng.

Tự xưng là công an, người nhà lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

